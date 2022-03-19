Через руйнування греблі на річці Ірпінь затоплюється село Демидів. Фотофакт
У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза повного затоплення села
Як свідчать фото, вода вже стоїть у подвір'ях людей, передає Еспресо.TV з посиланням на ТСН.
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"Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу", - кажуть місцеві жителі.
Подальше зростання рівня води практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів, наголошується у повідомленні.
- Нагадаємо, долиною розташованої на захід від Києва ріки Ірпінь проходить лінія фронту й передній край оборони української столиці.
- Українці жорстко присікли нещодавню спробу росіян форсувати річку Ірпінь поблизу села Мощун й закріпитися на березі.
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