“Росіяни нас тримали в підвалах, а самі грабували наші квартири”: журналіст про полон в ЖК “Покровський” у Гостомелі
Журналіст Руслан Вініченко, якому вдалось вирватись з російського полону в ЖК “Покровський” у Гостомелі розповів як росіяни тримали їх в полоні та обкрадали їхні квартири
Про це він розповів в етері Еспресо.TV
“Мене і мою дівчину 3 березня в Гостомелі росіяни взяли в полон. Нас з іншими мешканцями ЖК “Покровський” загнали під дулами автоматів у підвал. В моєму підвалі знаходилось 60 людей, а в сусідньому будинку в підвалі було 90 людей. Вони тримали нас в підвалах, самі грабували наші квартири. Через декілька днів росіяни дозволили нам піднятись у свої квартири, щоб взяти деякі речі. З наших квартир окупанти повиносили абсолютно все. Не кажу вже про дорогоцінності, в мене особисто вкрали навіть взуття.” - розповів Вініченко
Журналіст розповів, що окупанти виносили навіть дитячу спідню білизну. Він розповів, що один з окупантів невисокого росту вкрав у сусідній квартирі дитячі труси й взуття.
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“В моїй квартирі були не найприємніші запахи. Повсюди валялись пляшки з під алкогольних напоїв. На моїй кухні окупанти влаштували місце для снайпера. Вхідні двері в мою квартиру просто підірвали.” - додав Вініченко
Журналіст також спростував інформацію про те, що жоден мешканець ЖК “Покровський” не загинув. За його словами, він особисто бачив одного померлого сусіда.
“За день, коли нас взяли в полон, росіяни впритул розстріляли наш житловий комплекс. Вони зігнали танки та БМП. Там було значно більше влучань, ніж подається в офіційній інформації. Вони пів дня просто впритул розстрілювали наш будинок. Напевно, щоб залякати нас.” - розповів Вініченко
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