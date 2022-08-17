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Головна війна з Росією Через спротив українців апетити Росії поступово згасають, - Сергій Згурець
Ексклюзив

Через спротив українців апетити Росії поступово згасають, - Сергій Згурець

17 серпня, 2022 середа
09:54
війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що апетити країни-агресорки Росії через спротив українців та Збройних сил України поступово згасають

Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"З огляду на спротив українців та Збройних сил України апетити Російської Федерації суттєво зменшилися. Звичайно, Путін не хоче відступати від своїх намірів, адже це його останній зірковий етап збільшення території Росії. На цьому зосереджені дії Путіна та його кліки. Але Росія не має необхідних для цього військових можливостей", - зазначив Згурець.

Експерт додав, що за майже пів року повномасштабної війни проти України Росії не вдалося досягти майже жодних планів.

"На першому етапі повномасштабної війни Росії претендувала на захоплення України та зміну політичного режиму. Вже на другому етапі Російська Федерація готувалася до розчленування України майже навпіл. Якщо подивитися на підсумки майже 6 місяців війни, ситуація для України виглядає більш-менш пристойно і спокійно", - зауважив Сергій Згурець.

  • 16 серпня в Інституті вивчення війни повідомили, що удари по російських складах і базах постачання в окупованому Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра. В ISW також припустили, що кремль намагається спотворити свої справжні цілі щодо України, проте його мета залишається незмінною: домогтися зміни режиму в Києві та взяти контроль над більшою частиною України.
  • За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 серпня, українська армія відбила наступ росіян поблизу Спірного, Шевченкового й Білогірки. Проте тривають бої біля Новомихайлівки, Мазанівки, Новодмитрівки, Соледара, Бахмутського й Опитного.

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Новини
Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
окупанти
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