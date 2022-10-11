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Через "сувору воєнну зиму" Німеччина очікує на нову хвилю українських біженців

11 жовтня, 2022 вiвторок
16:49
Світ біженці на вокзалі Київ

Аналітики прогнозують, що імміграція до ФРН у 2022 році перевищить рівень кризового 2015 року

Уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован закликала готуватися до можливого ​​нового притоку біженців з України.Наразі їхня кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", заявила Алабалі-Радован, пише DW.

За її словами, зміна в потоці біженців насамперед торкнеться Польщі та Чехії.

"Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які тікають від війни", - пояснила Алабалі-Радован.

Аналітики прогнозують, що загалом масштаб імміграції в Німеччину у 2022 році може перевищити рівень 2015 року, коли Європа боролася з наслідками міграційної кризи на тлі громадянської війни в Сирії. Такий прогноз представила в понеділок, 10 жовтня, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).Тоді кількість іммігрантів становила 2,1 мільйона осіб. Нинішнього року лише з лютого по серпень федеральне статистичне відомство зареєструвало 1,8 мільйона прибулих у Німеччину, зокрема - 952 тисячі українців. Згодом, на початку жовтня, кількість українських біженців у ФРН перевищила позначку у мільйон осіб. 

  • Нагадаємо, Єврокомісія вирішила надати ще на один рік дію Директиві тимчасового захисту для українців, які рятуються від воєн
  • 6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.

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Суспільство
Німеччина
біженці з України
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2022, вiвторок
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