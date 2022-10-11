Через "сувору воєнну зиму" Німеччина очікує на нову хвилю українських біженців
Аналітики прогнозують, що імміграція до ФРН у 2022 році перевищить рівень кризового 2015 року
Уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован закликала готуватися до можливого нового притоку біженців з України.Наразі їхня кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", заявила Алабалі-Радован, пише DW.
За її словами, зміна в потоці біженців насамперед торкнеться Польщі та Чехії.
"Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які тікають від війни", - пояснила Алабалі-Радован.
Аналітики прогнозують, що загалом масштаб імміграції в Німеччину у 2022 році може перевищити рівень 2015 року, коли Європа боролася з наслідками міграційної кризи на тлі громадянської війни в Сирії. Такий прогноз представила в понеділок, 10 жовтня, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).Тоді кількість іммігрантів становила 2,1 мільйона осіб. Нинішнього року лише з лютого по серпень федеральне статистичне відомство зареєструвало 1,8 мільйона прибулих у Німеччину, зокрема - 952 тисячі українців. Згодом, на початку жовтня, кількість українських біженців у ФРН перевищила позначку у мільйон осіб.
- Нагадаємо, Єврокомісія вирішила надати ще на один рік дію Директиві тимчасового захисту для українців, які рятуються від воєн
- 6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.32
Купівля 40.32Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 38.73Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе