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До березня 2024 року: ЄС продовжить дію механізму захисту для українських біженців ще на рік

10 жовтня, 2022 понедiлок
14:25
Новини біженці з України

Єврокомісія вирішила надати ще на один рік дію Директиві тимчасового захисту для українців, які рятуються від воєн

Про це в понеділок, 10 жовтня, сказала у Брюсселі європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє "Інтерфакс".

Директива тимчасового захисту надає українцям, змушеним покинути країну через російську військову агресію, низку прав, зокрема, на роботу, освіту, медичну допомогу.

"Сьогодні вранці ми прокинулися, почувши, як падають бомби на Київ, Одесу, Львів та інші міста. Це лише демонструє, наскільки важливо продовжувати надавати підтримку Україні та демонструвати солідарність із українцями. Сьогодні ми говоримо про підтримку ЄС, яку ми надаємо українським біженцям як у ЄС, і тим, хто хотів би повернутися додому. Тому сьогодні маю два оголошення… Я хочу оголосити, що Директива про тимчасовий захист продовжена до березня 2024 року. Те, що ми побачили сьогодні вранці, також дає змогу чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС", - анонсувала єврокомісар.

Друге оголошення Йоханссон зробила для тих українців, які планують повернутись додому. Вона заявила, що через "серйозний прогрес на полі бою з боку українців" путінський режим безпорадно кидає бомби на Україну. 

"Коли ви вирішите поїхати в Україну, а потім ситуація несподівано зміниться, і вам знову доведеться виїжджати з країни, ЄС завжди вас прийме і продовжить захищати", - запевнила єврокомісар.

Вона пояснила, що відповідно до правил, у разі повернення біженців з ЄС на тривалий період, статус біженця втрачає чинність, і "формально на вас більше дія Директиви не поширюється, і ви повинні вийти з реєстру Директиви про тимчасовий захист". 

"Але багато хто з біженців бояться вийти з реєстру, бо їм, можливо, знову доведеться знову тікати, і ми це розуміємо. Тому ми вирішили, що вам не потрібно виходити з реєстру – ви можете залишити за собою документи про тимчасовий захист, які ви отримали. Все, що ви повинні зробити, так це повідомити національні або місцеві органи влади за місцем знаходження, що ви повертаєтеся в Україну. Але вам не потрібно віддавати вашу картку і ви можете залишити за собою реєстрацію", - повідомила Йоханссон.

  • Наразі 4 млн осіб перебувають під "парасолькою" Директиви, що дає можливість отримати підтримку у пошуку житла, в сфері охорони здоров'я та можливість вийти на ринок праці
  • 6 жовтня суд Нідерландів зобов'язав уряд привести умови в центрах екстреного надання притулку до стандартів ЄС і заявив, що вразливі біженці більше не повинні там розміщуватися
  • 6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.

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ЄС
підтримка України
біженці з України
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