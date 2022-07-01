Через те, що росіянам не вдається прорвати військову інфраструктуру в Авдіївці, вони руйнують цивільну, - заступник очільника ВЦА міста

Про це в ефірі Еспресо заявив заступник голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації Сергій Легенький.

"Ситуація в місті продовжує залишатись складною і напруженою, оскільки ворог постійно обстрілює місто - саме нищить цивільну інфраструктуру. За минулу добу було чотири особи поранено, одна особа загинула, розбито досить багато будинків. Сьогодні з самого ранку ворог продовжує обстрілювати місто, це переважно РСЗВ та артилерія", - сказав він.

Легенький повідомив, що у місті ще знаходиться не одна тисяча людей - переважно вони сидять у бомбосховищах та у підвалах багатоквартирних будинків.

"В місті працює декілька магазинів, де можна придбати собі їжу. Набирають воду вони з свердловин, також здійснюється підвоз води, коли є можливість. Дорога до міста одна і вона постійно під обстрілами. Складно завезти до міста і гуманітарну допомогу, і воду, і взагалі евакуювати населення. Логістика відбувається підприємцями саме через цю дорогу. Це на їх власний ризик. Вони ризикують життям дійсно, щоб завезти щось до міста. Точно так само, як і волонтери як завозять гумдопомогу і евакуюють населення", - заявив чиновник.

Він додав, що рубежі міста - вони залишаються незмінними.

"Військові їх надійно обороняють. Ворог на жодний метр не пройшов там. Через те, що не вдається прорвати військову інфраструктуру - вони руйнують місцеву", - сказав Легенький.

За його словами, серед завдань влади - евакуювати якомога більше мешканців та не допустити гуманітарну кризу для тих мешканців, які залишились - необхідно забезпечити їх щонайменше харчуванням і питною водою

"Лікарня працює в місті, є певний запас медикаментів. Звичайно, волонтерами підвозяться медикаменти, які швидко розходяться - від судин, від серця, заспокійливі. Працює комунальна служба, яка намагається ліквідувати певні загрози після обстрілів", - підсумував чиновник.