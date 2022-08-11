Через удари по складах боєприпасів РФ стає неважливим кількість гармат, - головний редактор Defense Express Катков
Кількість гармат у росіян стає неважливою, якщо українське військо створює брак боєприпасів
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Уже як місяць на відстані приблизно 70 км від лінії фронту у росіян "бавовна". Це вже перестало бути новиною. Це означає, що стає неважливим, скільки у ворога гармат, якщо до них снарядів обмаль. Є такий спосіб, як зменшити вплив артилерії противника - залишити її без боєприпасів. Абстрактно, що у них може бути 2 тисячі стволів, але снарядів лише 100. Стає байдуже скільки в них цього металобрухту", - зазначив експерт.
На його думку, ідея Генштабу ЗСУ в тому, щоб нівелювати перевагу противника в артилерійських системах через створення браку боєприпасів.
"Росіяни переноситимуть склади на іншу дальність. Тут сюрприз, виявляється, що можемо знищувати ті ж самі склади на відстані до 200 км. У випадку перенесення складів на 150 км, це вдвічі збільшує плече логістики і доставки цих снарядів на передову. Вимагає вдвічі більше транспорту, вдвічі більше потужність складу на видачу. Враховуючи, що там ручна праця, то це навантаження на логістичну службу РФ, яка історично є найслабшою ланкою в армії", - підсумував Катков.
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