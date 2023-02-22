Через удари ЗСУ росіяни вимушені "розтягувати" лінії постачання, - генерал Бундесверу
Генерал німецького Бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що українські захисники б'ють по скупченнях російського особового складу й техніки, тож РФ "розтягує" лінії постачання
Про це бригадний генерал Бундесверу ствердив в інтерв'ю DPA, передає Spiegel.
За словами німецького бригадного генерала Крістіана Фройдінга, росіяни виводять важливі командні пункти та об’єкти з зони дії вогню ЗСУ. Однак це розтягує лінії постачання та робить окупантів більш вразливими.
"Але бачите, там, де цього не роблять росіяни, вони отримують серйозний удар від українців", - сказав він.
Одночасно він зазначив, що оборонна боротьба українців перебуває у дещо складній фазі. Він ствердив, що Україна потребує ротації військових, а російське керівництво вчиться на власних помилках.
Також Крістіан Фройдінг заявив, що підсилення західними основними бойовими танками та бронетранспортерами дозволить українцям створити локальну перевагу: "Тоді ви зможете досягти успіху як у захисті, так і в атаці". З іншого боку, широке просування - це складно. Він зазначив, що лінія фронту становить 1200 кілометрів. Проте українці довели, що можуть бути дуже вправними в тактиці.
- Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко в етері Еспресо заявив, що для Сил оборони найголовніша задача зараз в обороні – максимально виснажити російську армію, а потім можна буде казати про доцільність інших кроків.
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