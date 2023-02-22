Через удари ЗСУ росіяни вимушені "розтягувати" лінії постачання, - генерал Бундесверу

Про це бригадний генерал Бундесверу ствердив в інтерв'ю DPA, передає Spiegel.

За словами німецького бригадного генерала Крістіана Фройдінга, росіяни виводять важливі командні пункти та об’єкти з зони дії вогню ЗСУ. Однак це розтягує лінії постачання та робить окупантів більш вразливими.

"Але бачите, там, де цього не роблять росіяни, вони отримують серйозний удар від українців", - сказав він.

Одночасно він зазначив, що оборонна боротьба українців перебуває у дещо складній фазі. Він ствердив, що Україна потребує ротації військових, а російське керівництво вчиться на власних помилках.

Також Крістіан Фройдінг заявив, що підсилення західними основними бойовими танками та бронетранспортерами дозволить українцям створити локальну перевагу: "Тоді ви зможете досягти успіху як у захисті, так і в атаці". З іншого боку, широке просування - це складно. Він зазначив, що лінія фронту становить 1200 кілометрів. Проте українці довели, що можуть бути дуже вправними в тактиці.