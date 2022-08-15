Через велику протяжність фронту потрібен час для досягнення паритету з противником в артилерії, - полковник ЗСУ Кравчук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росіяни після Сєверодонецька перекидали свої сили на Ізюмський, Краматорський, Слов'янський напрямки, але у них там нічого не вийшло. Зараз ми багато їх сил відтягнули на Південь і майже 20 тисяч російських військових перейшли на правий берег. Якщо ми зараз остаточно знищимо Антонівський міст, щоб не могла там рухатися навіть цивільна автівка, то ми перерізаємо їх всі комунікації, відповідно, вони залишаються у пастці. Для нас важливо, що значні сили противника були відтягнуті з Донецького напрямку. Зараз ворог всі сили кинув на Авдіївку, Мар'їнку, Піски. Але саме через таку розтягнутість фронту ми не можемо дуже оперативно реагувати і нам, щоб перегрупуватися та перекинути артилерію на інший напрямок, потрібен значний час, а також самої артилерії не так багато, щоб кидати по всьому фронту у 1300 км", - пояснив Анатолій Кравчук.



Полковник ЗСУ зауважив, що розуміючи складність ситуації, українські сили все одно вибивають склади противника, нищать артилерійські засоби, тому потрібен час, аби вийти на паритет з противником в артилерії, коли у ворога виникнуть проблеми зі снарядами та самої артилерії стане набагато менше.

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