Через відмову росіян іти в наступ загарбники формують штурмові підрозділи з мешканців окупованих територій Донеччини, - Генштаб
Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці РФ, які у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ
Про це повідомили 13 лютого у зведенні Генштабу.
Зазначається, що через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.
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Окрім цього, стало відомо, що через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.
Протягом доби противник завдав 2 ракетних і 16 авіаударів і здійснив понад 15 обстрілів з РЗСВ
"Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України", - йдеться у дописі.
Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне і Дворічанське Харківської області.
Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині.
Бахмутський напрямок: мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ.
Авдіївський та Новопавлівський напрямки: під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.
Запорізький напрямок: вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка - Дніпропетровської.
Херсонський напрямок: знову під мінометний та артилерійський вогонь потрапило місто Херсон.
Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу й техніки окупантів
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника", - зазначається у дописі.
- Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: на додачу до тих двох, які були на бойовому чергуванні вранці 13 лютого, РФ вивела ще один.
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