Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі й активізували повітряну розвідку
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: на додачу до тих двох, які були на бойовому чергуванні вранці 13 лютого, РФ вивела ще один
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16", - ідеться в повідомленні.
Також військові зазначили, що вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних безпілотників.
- В ОК "Південь" прогнозують наступний ракетний обстріл України 24 лютого.
- 10 лютого російська армія масовано обстріляла Україну ракетами. Було випущено 71 ракету, 61 з них збила ППО.
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