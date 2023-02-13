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Росія вивела в Чорне море два ракетоносії

13 лютого, 2023 понедiлок
12:57
війна з Росією крилата ракта "Калібр"

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, із яких два носії "калібрів" із вісьмома ракетами на борту

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Так, станом на 13 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, із них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає 8 ракет.

Водночас в Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

"У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - розповіли у ВМС.

Новини
Україна
ВМСУ
крилата ракета
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