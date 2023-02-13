Росія вивела в Чорне море два ракетоносії
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, із яких два носії "калібрів" із вісьмома ракетами на борту
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
Так, станом на 13 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, із них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає 8 ракет.
Водночас в Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
"У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - розповіли у ВМС.
- В ОК "Південь" прогнозують наступний ракетний обстріл України 24 лютого.
- 10 лютого російська армія масовано обстріляла Україну ракетами. Було випущено 71 ракету, 61 з них збила ППО.
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