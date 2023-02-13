Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Так, станом на 13 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, із них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає 8 ракет.

Водночас в Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

"У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - розповіли у ВМС.