Через війну більш як половина українців хоче, щоб їхні діти й онуки виїхали з країни, – опитування 

Це засвідчують дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Якщо путінські війська й надалі бомбардуватимуть населені пункти України, лише 43% респондентів готові будуть пристосуватися до життя в умовах постійної небезпеки.

У разі якщо сторони підпишуть перемир'я і вогонь припиниться, однак Росія не полишатиме планів захопити Україну, кількість тих, хто хотів би, щоб його сім'я залишалася на Батьківщині, становить уже 55%.

Якщо війна припиниться внаслідок зміни влади у РФ і крісло президента посяде представник демократичних сил, майже 77% декларує, що хотіло б, аби його рідні не виїжджали з країни. Проте й цього для багатьох українців виявляється замало, щоб почуватися в безпеці.

Трохи більш як 85% опитаних зазначили, що в них не виникло б сумнівів, чи повинні їхні близькі жити в Україні, якби Україна стала членом НАТО чи отримала вагомі гарантії безпеки від провідних країн світу. Капітуляції Росії та її повного роззброєння чекає близько 85% респондентів.

Практично кожен 50-й українець не приховує, що хотів би, аби його діти й онуки поїхали з України навіть за умови позитивного розвитку подій.

Як засвідчило дослідження, жінки висувають суворіші вимоги до безпеки, ніж чоловіки. З очевидних причин простежується і взаємозв'язок між місцем проживання людини та її відчуттям безпеки. Що далі на Захід країни, то більше людей воліло б, щоб їхні діти та внуки залишалися в Україні.

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології з 3 по 18 травня 2022 року на замовлення CASE Україна. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соціологи опитали 2000 респондентів у віці 18 років і старших, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.