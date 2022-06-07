Виїхати за кордон через війну планує лише кожен двадцятий українець, – опитування

Це засвідчують результати опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Як показало опитування, українців лякає війна, але вони не хочуть додатково травмувати своїх дітей вимушеним переїздом. Відтак українці з дітьми – менш мобільні. Серед бездітних охочих податися до іншої країни – майже 12%. А серед тих, хто має дітей – лише 2,6-2,9%. До переміщення в межах країни готові 1,3% українців, що не мають дітей. Серед тих, хто має, – втричі менше (0,4%).

Серед тих, хто виховує двох і більше дітей, нікуди не збираються їхати 77% опитаних. Серед тих, хто має одну дитину, – 70,5%. Серед бездітних – 56,3%.

У половини респондентів з умовно безпечних регіонів є близькі друзі чи родичі, які змінили місце проживання у зв’язку з війною. Так, у 31% є родичі/друзі, які переїхали в іншу країну, в 16,5% – в інший регіон, а в 12% – в інший населений пункт у межах регіону.

Основною причиною виїзду опитувані назвали факт війни як такої (56%), а також тиск із боку родичів, які хвилюються за їхню безпеку (34%), страх окупації (28,5%), втрату роботи (23,5%), вибухи біля їхнього будинку (16%) та знищення інфраструктури внаслідок бойових дій (11,5%).

Участь у дослідженні "Самопочуття українців під час війни: емоції, очікування, особистий досвід – опитування у західних та центральних регіонах", проведеному впродовж 7-15 травня, взяли 1000 респондентів із західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька) і центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська області) областей України. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Як показало це ж опитування, половина українців відчуває тривогу за майбутнє своєї країни.

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