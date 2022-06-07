Виїхати за кордон через війну планує лише кожен двадцятий українець, – опитування
Стільки ж, тобто близько 5%, має намір змінити місце проживання в межах України
Це засвідчують результати опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Як показало опитування, українців лякає війна, але вони не хочуть додатково травмувати своїх дітей вимушеним переїздом. Відтак українці з дітьми – менш мобільні. Серед бездітних охочих податися до іншої країни – майже 12%. А серед тих, хто має дітей – лише 2,6-2,9%. До переміщення в межах країни готові 1,3% українців, що не мають дітей. Серед тих, хто має, – втричі менше (0,4%).
Серед тих, хто виховує двох і більше дітей, нікуди не збираються їхати 77% опитаних. Серед тих, хто має одну дитину, – 70,5%. Серед бездітних – 56,3%.
У половини респондентів з умовно безпечних регіонів є близькі друзі чи родичі, які змінили місце проживання у зв’язку з війною. Так, у 31% є родичі/друзі, які переїхали в іншу країну, в 16,5% – в інший регіон, а в 12% – в інший населений пункт у межах регіону.
Основною причиною виїзду опитувані назвали факт війни як такої (56%), а також тиск із боку родичів, які хвилюються за їхню безпеку (34%), страх окупації (28,5%), втрату роботи (23,5%), вибухи біля їхнього будинку (16%) та знищення інфраструктури внаслідок бойових дій (11,5%).
Участь у дослідженні "Самопочуття українців під час війни: емоції, очікування, особистий досвід – опитування у західних та центральних регіонах", проведеному впродовж 7-15 травня, взяли 1000 респондентів із західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька) і центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська області) областей України. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 3,1%.
- Як показало це ж опитування, половина українців відчуває тривогу за майбутнє своєї країни.
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