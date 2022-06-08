"Через війну матимемо зростання онкохвороб на пізніх стадіях": Ляшко закликав українців пройти медогляди. Список безоплатних досліджень

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Еспресо.TV.

"Два роки пандемії коронавірусної хвороби та вже 104 дні стримування повномасштабного вторгнення росії в Україну суттєво зменшили кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою. Як наслідок цього ми матимемо зростання онкологічних хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях, що значною мірою буде впливати на ефективність та тривалість лікування", - сказав Ляшко.

Міністр також відзначив негативний вплив стресу від війни на здоров'я українців.

"Також необхідно враховувати і вплив війни на стан психічного здоров'я, внаслідок чого окремі хвороби можуть виявлятись на 10-15 років раніше, ніж у середньому в популяції. З огляду на це ми рекомендуємо всім, хто перебуває в безпечних регіонах, за найпершої можливості потурбуватись про своє здоров'я та здійснити профілактичне відвідування лікаря", - сказав Ляшко.

У МОЗ повідомили, що в Україні існують шість безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології, які діють і під час війни.

"В Україні щороку близько 140 тис. українців дізнаються про онкодіагноз. Тому рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямком Програми медичних гарантій (ПМГ). В успішному лікуванні онкологічних захворювань дуже важливу роль відіграє їх раннє виявлення", - наголошує пресслужба МОЗ.

До ПМГ сключено такі дослідження, що дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія - обстеження молочних залоз;

гістероскопія - обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) - обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія - обстеження товстого кишківника;

цистоскопія - обстеження сечового міхура;

бронхоскопія - обстеження трахеї та бронхів.

Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується:

консультація лікаря;

безпосередньо дослідження;

аналіз і опис результатів;

місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо.

Більш детальний перелік послуг для кожного дослідження опублікований на сайті НСЗУ (пункти 17-22, файл "Специфікація").

Безоплатно дослідження можна пройти за направленням лікаря, з яким укладена декларація, або за направленням лікуючого лікаря.

Для проведення діагностичних досліджень встановлено вікові обмеження:

мамографію та колоноскопію призначають після 40 років;

гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію - після 50 років.

Пацієнти зазначеного віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами.

Проте пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо підозрює новоутворення. У такому разі ці дослідження також будуть оплачені Національною службою здоров'я України.

Потрібний заклад для проведення необхідного дослідження допоможе знайти оператор контакт-центру НСЗУ за телефонним номером 16-77.

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