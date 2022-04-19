Через військові дії понад 6 мільйонів українців мають проблеми з питною водою, - ЮНІСЕФ

Про це йдеться на сторінці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у Твітері.

"Більш ніж місяць інтенсивних бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, у результаті чого понад 4,6 млн осіб залишилися з обмеженим доступом до води. Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, аби мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", - повідомляє фонд.



Нагадаємо, за 54 доби повномасштабного вторгнення Росії ООН зафіксувала 2072 смерті цивільних українців.

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