Через військові дії понад 6 мільйонів українців мають проблеми з питною водою, - ЮНІСЕФ
У результаті інтенсивних бойових дій в Україні російські окупанти руйнують мережі водо- та електропостачання
Про це йдеться на сторінці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у Твітері.
"Більш ніж місяць інтенсивних бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, у результаті чого понад 4,6 млн осіб залишилися з обмеженим доступом до води. Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, аби мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", - повідомляє фонд.
- Нагадаємо, за 54 доби повномасштабного вторгнення Росії ООН зафіксувала 2072 смерті цивільних українців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе