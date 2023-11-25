Через ворожу атаку у Києві без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ

Про це повідомляє Міненерго.

"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу в столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Також повідомляється, що під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу.

Наразі триває обстеження для з’ясування причин.