Через ворожу атаку у Києві без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ
У Києві внаслідок ворожої атаки БПЛА без електроенергії залишаються 77 житлових будинків та 120 установ
Про це повідомляє Міненерго.
"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу в столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.
Також повідомляється, що під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу.
Наразі триває обстеження для з’ясування причин.
- Увечері 24 листопада Росія почала комбіновану повітряну атаку на Україну, застосовуючи ракети та безпілотники. У результаті атаки кілька груп "шахедів" було скеровано на Київ.
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