Через забруднення флаконів: Moderna призупинила постачання близько 1,63 млн доз COVID-вакцини в Японію
Moderna заявила, що призупинила постачання близько 1,63 млн доз вакцини проти COVID -19 в Японію після повідомлення про забруднення флаконів твердими частинками
Про це повідомляє Reuters.
Хоча Moderna заявила, що жодних проблем з безпекою та ефективністю не було виявлено, призупинення - це нова невдача для фірми.
"Moderna підтверджує, що вона була повідомлена про випадки потрапляння твердих частинок у флакони з вакциною від COVID-19 з лікарськими засобами", - йдеться в заяві Moderna.
За даними Moderna, забруднення могло бути пов'язано з виробничою проблемою на одній з виробничих ліній на майданчику в Іспанії.
"Компанія розслідує звіти і залишається зобов'язаною оперативно співпрацювати зі своїм партнером, Takeda та регулюючими органами, щоб вирішити цю проблему", - йдеться у повідомленні.
Після консультації з Takeda міністерство охорони здоров'я вирішило скасувати використання деяких доз, але, як заявило, прагнутиме мінімізувати вплив на свої плани вакцинації.
В лотах зі дефектами було 565 400 доз, і "з обережності" Moderna відклала лот і два сусідні.
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