Через загрозу РФ у Чорному морі: Болгарія озброїть берегову охорону ракетами

Про це інформує Novinite.com.

Прем'єр підкреслив, що Болгарія має розвивати свої Військово-морські сили, щоб вони були достатньо підготовлені до захисту країни.

"На цю мить ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст", - сказав Денков.

Як приклад він навів удари росіян по болгарському місту Варна в 1915 році, які були здійснені з води.

"Російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські країни та Молдова. Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, що є агресор, який хоче відновити імперський вплив", - додав прем'єр.