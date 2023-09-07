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Через загрозу РФ у Чорному морі: Болгарія озброїть берегову охорону ракетами

7 вересня, 2023 четвер
19:15
Світ Болгарія флот, ВМС болгарії

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков заявив, що країна озброїть свою берегову охорону ракетами: рішення зумовлене напругою у Чорному морі, яка викликана російською агресією проти України

Про це інформує Novinite.com.

Прем'єр підкреслив, що Болгарія має розвивати свої Військово-морські сили, щоб вони були достатньо підготовлені до захисту країни. 

"На цю мить ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст", - сказав Денков.

Як приклад він навів удари росіян по болгарському місту Варна в 1915 році, які були здійснені з води.

"Російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські країни та Молдова. Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, що є агресор, який хоче відновити імперський вплив", - додав прем'єр.

  • 19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.
Україна
Росія
Болгарія
Війна з Росією
Чорне море
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