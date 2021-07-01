Через запуск ринку землі: в кулуарах Ради журналістка Крат вдарила нардепа Потураєва
Журналістка Ірма Крат напала на народного депутата від "Слуги народу" Володимира Потураєва через запуск в Україні ринку землі
Про це повідомляє "Обозреватель".
Згідно з повідомленням, Крат напала на Потураєва в кулуарах Верховної Ради та завдала політику кілька ударів.
Журналістку зупинив сам депутат та охорона Ради, що встигла підбігти.
Потураєв зміг закінчити спілкування з журналістами. За словами Потураєва, він не знає журналістку та з якого вона видання.
За словами Крат, причиною нападу на Потураєва став запуск ринку землі в Україні. Вона заявила, що партія "Слуга народу" обіцяла провести референдум з питання землі, але він не відбувся.
- Нагадаємо, в Україні з 1 липня почав діяти закон, який дозволяє купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе