Через запуск ринку землі: в кулуарах Ради журналістка Крат вдарила нардепа Потураєва

Про це повідомляє "Обозреватель".



Згідно з повідомленням, Крат напала на Потураєва в кулуарах Верховної Ради та завдала політику кілька ударів.









Нагадаємо, в Україні з 1 липня почав діяти закон, який дозволяє купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення.

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На опублікованому відео видно, як Потураєв спілкується з пресою, у той час як Крат знімає його на телефон. Після цього вона, не забираючи телефон, спробувала вдарити нардепа кулаком, проте він встиг зреагувати і перехопити її руку. На що Крат зняла з плеча сумочку і спробувала побити Потураєва.Журналістку зупинив сам депутат та охорона Ради, що встигла підбігти.Потураєв зміг закінчити спілкування з журналістами. За словами Потураєва, він не знає журналістку та з якого вона видання.За словами Крат, причиною нападу на Потураєва став запуск ринку землі в Україні. Вона заявила, що партія "Слуга народу" обіцяла провести референдум з питання землі, але він не відбувся.