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Через заяву Мураєва про "геноцид проти українців з боку ЄС": телеканал "НАШ" може залишитись без ліцензії

30 вересня, 2021 четвер
20:56
Суспільство Телеканал "НАШ"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" (ТОВ "НАШ 365") через порушення та несплату штрафу у понад 228 тис. грн

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 30 вересня розглянула результати позапланової безвиїзної перевірки телеканалу "НАШ" (ТОВ "Наш 365", м. Київ), проведеної на підставі моніторингу ефіру за 22 червня. 

Метою моніторингу було з’ясувати, чи усунув ліцензіат порушення, зафіксовані двома попередніми рішеннями регулятора.

"Визнано, що телеканал не лише не усунув порушень законодавства і не виконав вимог цих двох рішень та не сплатив двох штрафів загальною сумою понад 228 тис. грн, а й припустився нових порушень законодавчих норм щодо поширення висловлювань, які містять мову ворожнечі й ненависті. Національна рада звернеться до суду із позовом про анулювання ліцензії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 червня 2021 року в ефірі телеканалу зафіксували пряму трансляцію передачі "Важливе" (з повторами передачі 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року). Тема обговорення стосувалася 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Ведучі передачі Ангеліна Пичик і Максим Назаров, а гість – народний депутат України VII та VIII скликань Євген Мураєв.

Так, Мураєв стверджував, що нині "триває геноцид та війна проти українського народу як частини слов’янського світу з боку країн Європейського Союзу".

Нацрада наводить кілька цитат із його висловлювань:

  • Працюють абсолютно всі механізми, працюють абсолютно всі технології. І, на жаль, влада як справжній колаборант, є провідником цієї антиукраїнської політики по суті геноциду нашого народу".

    • "Це комплекс речей, в результаті яких у нас забирають землю і видавлюють людей, забирають робочу силу. Тобто ще раз кажу - інша форма війни. Але через кого це робиться? Через Тань Чорновол, через Парасюків, Гаврилюків, через Третьякову, Потураєва і всіх інших, через Зеленського ... Друзі, ще раз ... війна просто поміняла форму. І наша влада займається колабораціонізмом. Вона підіграє тим, хто реально рейдерить нашу країну".

    • "... Тому що вони є інструментом колективного заходу".

"Ці та інші висловлювання Євгена Мураєва не відображають об’єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканалу, щоб викликати у глядача негативні емоції, неприязне ставлення до влади та окремих осіб, сформувати стереотипний образ країн Європейського Союзу та народів, які до нього входять, як «історично латентного ворога", - зауважили в Нацраді.

Як повідомляється, ведучі передачі ніяк не відреагували в прямому ефірі на слова гостя про факт існування "геноциду". Глядачам не було надано пояснень і не наведено достовірних фактів.

"Не було вжито жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі, не було подано альтернативної точки зору щодо такого чутливого для національної безпеки України питання", - йдеться в повідомленні.

У регуляторі наголосили, що в подальшому працівники телеканалу проігнорували цей факт і транслювали передачу в повторі.

"Працівники телерадіоорганізації проігнорували обов’язки та відповідальність перед українським суспільством, бо й повторні трансляції передачі (10 разів) у запису, що передбачає можливість перевірити достовірність поширеної інформації і не допустити в ефір висловів і тверджень, що мають ознаки закликів до розпалювання ворожнечі, відбувалися без змін та модерації. Це вказує на редакційну позицію телеканалу "НАШ", яка парадоксальним чином збігається з пропагандистською позицією країни-агресора", - додали в Нацраді.

Національна рада визнала, що телеканал  порушив абзац четвертий частини другої статті 6, пункти а), б) та в) частини першої статті 59 Закону "Про телебачення і радіомовлення". Також визнано наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року.

  • Нагадаємо, Нацрада з питань ТБ і радіомовлення оголосила попередження телеканалу "Дом", в ефірі якого показали карту з українським Кримом у складі РФ.

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Росія
штраф
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Європейський Союз
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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
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Євген Мураєв
телеканал Наш
Наш
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