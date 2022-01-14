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Головна Світ Через злив секретних розвідданих: ексміністру оборони Данії загрожує 12 років позбавлення волі

Через злив секретних розвідданих: ексміністру оборони Данії загрожує 12 років позбавлення волі

14 січня, 2022 п'ятниця
19:10

Колишнього міністра оборони та фінансів Данії Клауса Йорта Фредеріксена звинуватили в зливі таємної інформації засобам масової інформації

Про це повідомляє данське видання “TV2”.

“Я можу підтвердити, що мені висунули звинувачення за статтею 109 Кримінального кодексу за порушення меж моєї свободи вираження думок. Я висловився як член парламенту з політичного питання, і зараз мені нічого додати. Але я й думати не міг про те, щоб зробити щось, що могло б зашкодити Данії чи інтересам Данії”, – сказав Фредеріксен.

У своїй заяві він не уточнює, у чому саме його звинувачують.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

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Данія
екс-міністр
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злив даних
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