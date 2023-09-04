Через зменшення попиту: Україна після тривалої перерви поновила експорт електроенергії

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора, 3 серпня, вечірній максимум споживання був на 6,7% нижчим за показник минулої неділі 27 серпня та на 2,3% менше, ніж у п’ятницю 1 вересня. Це пов’язано як із сезонним зменшенням температури, так і з більш розподіленим протягом доби споживанням на вихідних", - розповіли в компанії.

На понеділок заплановано одночасно експорт та імпорт електроенергії: експорт – зі Словаччини та Молдови загальним обсягом 2950 МВт-год, експорт – із 11:00 до 13:00 до Словаччини, загальний обсяг складе 400 МВт-год.