Через зменшення попиту: Україна після тривалої перерви поновила експорт електроенергії
4 вересня Україна в денні години експортуватиме електроенергію до Словаччини. Причина – зменшення внутрішнього попиту через зниження температури повітря
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Учора, 3 серпня, вечірній максимум споживання був на 6,7% нижчим за показник минулої неділі 27 серпня та на 2,3% менше, ніж у п’ятницю 1 вересня. Це пов’язано як із сезонним зменшенням температури, так і з більш розподіленим протягом доби споживанням на вихідних", - розповіли в компанії.
На понеділок заплановано одночасно експорт та імпорт електроенергії: експорт – зі Словаччини та Молдови загальним обсягом 2950 МВт-год, експорт – із 11:00 до 13:00 до Словаччини, загальний обсяг складе 400 МВт-год.
- Наприкінці серпня Україна била рекорди зі споживання електроенергії та брала аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС. Експорт не здійснювався.
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