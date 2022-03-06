Через значні втрати Росія змушена здійснювати приховану мобілізацію
У Краснодарському краї її проводять разом з розповсюдженням пропагандистських матеріалів
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Еспресо.TV
Не досягнувши успішного просування підрозділів, окупаційні війська, в порушення Міжнародного гуманітарного права, продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення.
У населеному пункті Липці (Харківська область), окупанти забирали телефони місцевих жителів, примушують одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки.
Близько 14-ї години противником було нанесено масований ракетний удар по аеропорту "Вінниця", протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших Українських міст і сіл.
У зв’язку зі значними втратами, що мають окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, у Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено розповсюдження пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму" (дані уточнюються).
Визначені підрозділи Збройних Сил України здійснили контратаку на Маріупольському напрямку і знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини "Тигр" та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон. Ворог має втрати і на інших напрямках.
- Нагадаємо, згідно з даними Центру оборонних стратегій, Україна нейтралізувала 46 тис. російських окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе