Через значні втрати Росія змушена здійснювати приховану мобілізацію

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Еспресо.TV

Не досягнувши успішного просування підрозділів, окупаційні війська, в порушення Міжнародного гуманітарного права, продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення.

У населеному пункті Липці (Харківська область), окупанти забирали телефони місцевих жителів, примушують одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки.

Близько 14-ї години противником було нанесено масований ракетний удар по аеропорту "Вінниця", протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших Українських міст і сіл.

У зв’язку зі значними втратами, що мають окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, у Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено розповсюдження пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму" (дані уточнюються).

Визначені підрозділи Збройних Сил України здійснили контратаку на Маріупольському напрямку і знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини "Тигр" та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон. Ворог має втрати і на інших напрямках.

Нагадаємо, згідно з даними Центру оборонних стратегій, Україна нейтралізувала 46 тис. російських окупантів.

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