Через зупинку Nord Stream ціни на газ можуть оновити новий максимум, - Bloomberg
Ціни на природний газ в Європі можуть оновити новий максимум на тлі новин про терміни відновлення роботи газопроводу "Північний потік"
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що новина про те, що постачання по головному газопроводу в Європі не відновляться в заплановані терміни, може вплинути на ринок енергоносіїв і викликати невизначеність, тим самим привести до "значного цінового ралі з понеділка, потенційно імітуючому серпневі максимуми".
Ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну.
Зараз у країн ЄС є запаси газу принаймні на частину зими. Ситуація може погіршитися, коли запаси почнуть вичерпуватися, особливо ближче до кінця опалювального сезону і за умови низьких температур.
- Нагадаємо, РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік"
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