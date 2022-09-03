"Не дивно": у США відреагували на газовий шантаж РФ
РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік"
Про це повідомляє Reuters.
Представник Ради нацбезпеки при Білому домі заявив, що США і Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів.
"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - заявив чиновник.
За його словами, в результаті цих зусиль Європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль недостатньо.
- Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.
- Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку
- У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.
- Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".
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