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"Не дивно": у США відреагували на газовий шантаж РФ

3 вересня, 2022 субота
05:30
Економіка США і РФ

РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік"

Про це повідомляє Reuters.

Представник Ради нацбезпеки при Білому домі заявив, що США і Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів.

"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - заявив чиновник.

За його словами, в результаті цих зусиль Європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль недостатньо.

  • Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.
  • Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку
  • У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський  закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.
  • Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".

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Росія
газ
Європа
США
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