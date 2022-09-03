"Не дивно": у США відреагували на газовий шантаж РФ

Про це повідомляє Reuters.

Представник Ради нацбезпеки при Білому домі заявив, що США і Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів.

"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - заявив чиновник.

За його словами, в результаті цих зусиль Європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль недостатньо.

Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.

Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку

У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.

Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb