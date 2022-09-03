Про це повідомляє видання Focus.

"Я вважаю правильним обмежити ціни на російський газ у Європі та в усьому світі", — заявила фон дер Ляйєн.

Як приклад вона навела плани щодо запровадження стелі цін на російську нафту. Проте Фон дер Ляйєн визнала, що на такий крок підуть не всі країни.

"Не всі візьмуть участь. Але тим, хто намагатиметься підірвати обмеження цін, знадобляться кораблі та страховка", — зазначила голова Єврокомісії.

Також голова ЄК задоволена тим, що газові сховища в ЄС тепер добре заповнені через побоювання, що Кремль може перекрити постачання газу до Європи.

"Добре , що резервуари для зберігання газу повні. Ми свідомі, що Путін може вимкнути газ у будь-який день", — наголосила фон дер Ляйєн.

Раніше повідомлялося, що рівень запасів у підземних сховищах газу країн-членів Європейського союзу доведено до 80%, такої мети досягнуто достроково.

Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку

У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.

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