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Через припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу існує імовірність голоду, - ООН

17 листопада, 2023 п'ятниця
12:06
Світ сектор Гази

17 листопада постачання гуманітарної допомоги в Газу було знову припинено через нестачу палива та відключення зв’язку. ООН попереджає про ризик виникнення голоду

Про це повідомляє Reuters.

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) заявила, що мирне населення зіткнулося з "безпосередньою ймовірністю голоду" через брак продовольства.

Палестинське інформаційне агентство WAFA повідомило, що кілька жителів Палестини загинули та декілька дістали поранення в результаті удару по групі біженців поблизу прикордонного переходу "Рафах" між сектором Гази та Єгиптом, який є основним транзитним пунктом для допомоги.

  • 17 листопада Армія оборони Ізраїлю виявила тунельну шахту, яку використовували бойовики ХАМАС у найбільшій лікарні "Аль-Шифа" в Газі.

ООН
Ізраїль
Палестина
гуманітарна катастрофа
гуманітарна допомога
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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