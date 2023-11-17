Через припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу існує імовірність голоду, - ООН
17 листопада постачання гуманітарної допомоги в Газу було знову припинено через нестачу палива та відключення зв’язку. ООН попереджає про ризик виникнення голоду
Про це повідомляє Reuters.
Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) заявила, що мирне населення зіткнулося з "безпосередньою ймовірністю голоду" через брак продовольства.
Палестинське інформаційне агентство WAFA повідомило, що кілька жителів Палестини загинули та декілька дістали поранення в результаті удару по групі біженців поблизу прикордонного переходу "Рафах" між сектором Гази та Єгиптом, який є основним транзитним пунктом для допомоги.
- 17 листопада Армія оборони Ізраїлю виявила тунельну шахту, яку використовували бойовики ХАМАС у найбільшій лікарні "Аль-Шифа" в Газі.
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