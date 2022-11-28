Про це написав у твіттері речник польського МЗС Лукаш Ясіна .

"Дописи щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити заявки між Польщею та Україною", - пише Ясіна.

У МЗС Польщі наголосили, що фото, яке мало підтвердити це, було фейковим, а документ, представлений на ній, "не відповідає дійсності".

29 вересня повідомлялося, що російська пропаганда активізувала наратив про те, що Польща прагне окупувати Захід України. Нібито Польща має намір провести "референдум" на Львівщині щодо приєднання.

"Пропагандистські ресурси активізували наратив про начебто агресивні наміри Польщі окупувати Україну. Публікації супроводжуються фейковими фото бюлетенів, в яких нібито мешканцям Львівщини пропонують вийти зі складу України та стати частиною Польщі", - писали у Центрі протидії дезінформації.

Водночас у Польщі тоді одразу спростували російський фейк про приєднання Львівщини.

"Російська пропаганда продовжує свої інформаційні атаки на Польщу, повторюючи брехню про нібито плани польської влади напасти на Україну й анексувати західну частину України", - написав у Твіттері уповноважений уряду з інформаційної безпеки Республіки Польща Станіслав Жарин.

14 листопада ми писали, що Росія останнім часом посилила дезінформаційну кампанію проти Польщі й України. Зокрема, це стосується наративів про "плани поляків захопити Захід України" й про те, що "велика кількість польських найманців воює за Україну".

Тоді речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин написав, що російська пропаганда активно попрацювала над впровадженням цього фейку в західне інформаційне середовище, і ці ворожі зусилля "цілком відповідають спробам Кремля зобразити Польщу як розпалювача війни та ізолювати Варшаву на міжнародній арені".