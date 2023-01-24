Чергова стрілянина в США: відомо про щонайменше 7 загиблих
У понеділок, 23 січня, у США в Каліфорнії сталася ще одна стрілянина, унаслідок якої загинуло щонайменше 7 людей
Про це інформує CNN.
Стрілянина сталася у двох місцях у місті Халф-Мун-Бей, що в Каліфорнії. За словами пані-шерифа, про неї повідомили о 14:22. Вона зазначила, що після прибуття на місце трагедії виявила чотирьох загиблих та одну поранену людину. Згодом в іншому місці було знайдено ще трьох загиблих.
Також повідомляють, що одна стрілянина сталася на грибній фермі. Друга ж - біля вантажівки, приблизно за три кілометри від ферми.
Згодом, о 16:40 заступник шерифа знайшов підозрюваного. Ним виявився 67-річний Чжао Чуньлі. На момент затримання, яке пройшло без інцидентів, він перебував у своєму автомобілі на стоянці підстанції шерифа в Халф-Мун-Бей. Також в автомобілі було виявлено напівавтоматичний пістолет.
"Трагедія за трагедією", - написав у твіттері губернатор Гевін Ньюсом.
- 23 січня в американському місті Де-Мойн, штат Айова, троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей – двоє учнів зазнали смертельних поранень.
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