Чергова стрілянина в США: відомо про щонайменше 7 загиблих

Про це інформує CNN.

Стрілянина сталася у двох місцях у місті Халф-Мун-Бей, що в Каліфорнії. За словами пані-шерифа, про неї повідомили о 14:22. Вона зазначила, що після прибуття на місце трагедії виявила чотирьох загиблих та одну поранену людину. Згодом в іншому місці було знайдено ще трьох загиблих.

Також повідомляють, що одна стрілянина сталася на грибній фермі. Друга ж - біля вантажівки, приблизно за три кілометри від ферми.

Згодом, о 16:40 заступник шерифа знайшов підозрюваного. Ним виявився 67-річний Чжао Чуньлі. На момент затримання, яке пройшло без інцидентів, він перебував у своєму автомобілі на стоянці підстанції шерифа в Халф-Мун-Бей. Також в автомобілі було виявлено напівавтоматичний пістолет.

"Трагедія за трагедією", - написав у твіттері губернатор Гевін Ньюсом.

23 січня в американському місті Де-Мойн, штат Айова, троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей – двоє учнів зазнали смертельних поранень.