Черговий акт ядерного тероризму: над Хмельницькою АЕС зафіксували російські крилаті ракети
У понеділок, 25 квітня, вранці над територією Хмельницької атомної електростанції пролетіли дві російські крилаті ракети
Про це НАЕК "Енергоатом" повідомила у telegram.
Проліт ракет було зафіксовано о 08:10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС.
"Ймовірно вони були запущені російськими військовими в бік міст Рівне або Здолбунів. Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів. Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії Росії проти Україні стає дедалі більше", - наголосили у Енергоатомі.
Також у НАЕК закликали якнайшвидше зупинити російську агресію в Україні, оскільки через неї під загрозою чергової ядерної катастрофи перебуває весь світ.
- 12 квітня Голова "Енергоатому" Петро Котін заявив, що компанія розробить нову програму захисту ядерних об'єктів України.
- Над Південно-Українською АЕС 16 квітня було зафіксувано три російські ракети.
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