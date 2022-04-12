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Головна війна з Росією Енергоатом пропонує посилити захист АЕС – додати системи ППО та протитанкову зброю

Енергоатом пропонує посилити захист АЕС – додати системи ППО та протитанкову зброю

12 квітня, 2022 вiвторок
19:58
війна з Росією Енергоатом

Голова Енергоатома Петро Котін заявив, що компанія розробить нову програму захисту ядерних об'єктів України з метою підвищення їхньої обороноздатності, враховуючи досвід військової агресії РФ

Про це він розповів в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Наразі, звісно, ми формуватимемо відповідну програму та заходи, щоб покращити фізичний захист об'єктів. Додати ППО, протитанковий захист", - заявив Котін.

Голова Енергоатома наголосив, що ядерні об'єкти під час військової агресії РФ зазнали безпрецедентної атаки, на яку наявні механізми захисту не були розраховані.

"Це сталося вперше в історії, що така розвинена в ядерному відношенні країна зазнала такої агресії. Це акт ядерного тероризму, коли вони обстрілювали наші ядерні об'єкти. Такого ніколи не було, і ніхто не розраховував на те, що це могло статися", - додав він.

За словами Котіна, першочергові заходи реалізовуватимуться за рахунок компанії, але в перспективі буде розроблено урядові програми посилення захисту не лише ядерних, а й інших стратегічних об'єктів із урахуванням досвіду цієї війни.

"Наразі ми бачимо так, що першочергові програми здійснюватимемо за свої кошти, але далі виходитимемо на урядові програми.

Це стосується не лише ядерних об'єктів, а й інфраструктури України, ухвалюватимуться відповідні програми, щоб покращити їхню обороноздатність", - пояснив голова НАЕК.

  • Нагадаємо, з 4 березня російські військові утримують Запорізьку атомну станцію. Її штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення. Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території атомної електростанції. 
  • З 24 лютого до 31 березня окупанти утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію. Вони залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі.
  • Також окупанти неодноразово обстрілювали ЯПУ "Джерело нейтронів" у Харкові та знеструмили її, що є порушенням правил безпеки.

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АЕС
безпека
Енергоатом
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