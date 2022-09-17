Чергу людей, які бажають попрощатися з Єлизаветою ІІ, показали з космосу

Про це пресслужба компанії Maxar Technologies розповіла у твіттері.

Зазначається, що знімки були зроблені 16 вересня о 12:01 за місцевим часом.

Відомо, що тіло покійної королеви Великої Британії знаходиться у Вестмінстер-холі, попрощатися з нею може кожен охочий. Похорон Єлизавети ІІ відбудеться у понеділок, 19 вересня. Йому передує 10-денний період жалоби, оголошений після смерті королеви.

Похорон королеви стане першим державним похороном після похорону її першого прем'єр-міністра сера Вінстона Черчілля в 1965 році. Після смерті Єлизавети ІІ королем Великої Британії став її син, який взяв собі ім'я Чарльз ІІІ.

Син короля принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон отримали нові титули, тепер вони називаються герцог та герцогиня Корнуольські та Кембриджські. Пізніше Чарльз ІІІ дав своєму синові титул принца Уельського, Вільям став першим спадкоємцем британського престолу.

8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II. Вона правила Великою Британією 70 років.

На церемонії похорону до короля Чарльза III звернулася українка та подякувала йому за підтримку України.

Представників Росії, Білорусі та М'янми не запросили на похорон королеви.

13 вересня стало відомо, що заповіт королеви Єлизавети II засекретять щонайменше на 90 років.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb