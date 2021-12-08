У Черкасах викладачів коледжу покарали за бездіяльність: ігнорували булінг щодо студента, який через це купив пістолет

Про це розповів начальник Департаменту освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський у коментарі Укрінформу.



За словами чиновника, про інцидент співробітники СБУ повідомили освітянам ще у жовтні. Спецслужба проводила моніторинг соціальних сторінок і виявила в одній із них допис студента одного з технікумів у Черкасах. У групі, де навчався хлопець, мали місце факти булінгу з боку його одногрупників. У відповідь хлопець купив стартовий пістолет і погрожував ним у соцмережах.



"Ми зі свого боку створили комісію, яка проаналізувала систему виховної роботи в навчальному закладі, в тому числі на предмет запобігання булінгу. Результати розслідування повідомили директору. Він провів внутрішнє розслідування. За його підсумками куратор групи та ще двоє осіб отримали догани. Ще одна особа, яка вже мала догану, була звільнена", - сказав Данилевський.

Нагадаємо, у середу, 9 грудня, у Черкаській області затримали двох студентів, які погрожували вчиненням теракту в коледжі. Інформацію про підготовку до масового розстрілу одногрупників зловмисники поширили через заборонену в Україні російську соцмережу "ВКонтакте".