Погрожували масовим розстрілом одногрупників: на Черкащині затримали двох студентів, які планували скоїти теракт у коледжі

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Інформацію про підготовку до масового розстрілу одногрупників зловмисники поширили через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте".







Слідство встановило, що двоє студентів коледжу Черкаської області через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування теракту.







Зловмисники закликали долучитися до них для розправи над однолітками.







Під час обшуків у затриманих виявили два пістолети та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності. Їх відправили на експертизу.



СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України та встановлює обставини злочину.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb