Погрожували масовим розстрілом одногрупників: на Черкащині затримали двох студентів, які планували скоїти теракт у коледжі
У Черкаській області затримали двох студентів, які погрожували вчиненням теракту в коледжі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Інформацію про підготовку до масового розстрілу одногрупників зловмисники поширили через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте".
Слідство встановило, що двоє студентів коледжу Черкаської області через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування теракту.
Зловмисники закликали долучитися до них для розправи над однолітками.
Під час обшуків у затриманих виявили два пістолети та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності. Їх відправили на експертизу.
СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України та встановлює обставини злочину.
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