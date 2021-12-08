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Погрожували масовим розстрілом одногрупників: на Черкащині затримали двох студентів, які планували скоїти теракт у коледжі

8 грудня, 2021 середа
11:08
Кримінал СБУ

У Черкаській області затримали двох студентів, які погрожували вчиненням теракту в коледжі

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Інформацію про підготовку до масового розстрілу одногрупників зловмисники поширили через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте".



Слідство встановило, що двоє студентів коледжу Черкаської області через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування теракту.



Зловмисники закликали долучитися до них для розправи над однолітками.



Під час обшуків у затриманих виявили два пістолети та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності. Їх відправили на експертизу.

СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України та встановлює обставини злочину.

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