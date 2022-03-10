Чернігів тимчасово залишився без газу, - мер

Про це він заявив під час звернення до містян.

"На сьогодні місто лишається тимчасово без газопостачання. Перебита 500-а магістральна мережа тиском 3 мегапаскалі - це високий тиск. Є проблема "на передку" переварити цю ділянку мережі. Робимо зусилля щодо перепідключення газу, оскільки місто є закільцьованим. Шукаємо технічну можливість заведення газу з іншої мереж", - розповів Атрошенко.

Він повідомив, що є значна кількість будинків, які знаходяться без холодної води, там тривають ремонтні роботи.

Мер також розказав про роботу ТЕЦ.

"Ми знаходимося в автономному режимі електропостачання. Місто Чернігів від’єднано від загальноукраїнських мереж. Є декілька прямих влучань у магістральну тепломережу діаметром 700 міліметрів, тому сьогодні прийматимуться всі зусилля для того, щоб переварити там, або зробити бандаж, щоб не було втрат енергоносія. Сьогодні кількість під’єднаних споживачів є критично великою, і падає частота. Система електропостачання влаштована таким чином, що автоматично при зростанні споживання електроенергії вище критичної, відбувається падіння частоти й вимикаються окремі фідери. Це означає відключення окремих мікрорайонів міста, щоб зберегти частоту, для того, щоб взагалі не впала система. Вугілля на складі критично низькі запаси, фактично обмежені. На сьогодні ТЕЦ працює на газу. Нам важко, ми знаходимося в дуже складних умовах, в оперативному оточенні, але нам треба вистояти, вистоїмо ми – вистоять інші міста і Україна", - сказав Атрошенко.