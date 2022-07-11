Чернігівщина значно більше готова до можливого нападу, ніж 24 лютого, - мер Ніжина

Про це у ефірі Еспресо заявив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Хочу сказати, що сьогодні Чернігівщина та місто Ніжин набагато краще готові, ніж це було в лютому, коли почалась повномасштабна агресія. За ці місяці ми зробили висновки спільно з керівництвом області, обласної військової адміністрації. Ми значно укріпили фортифікаційні споруди, на прикордонних територіях навколо всіх населених пунктів, у нас значно більше сьогодні Збройних сил України, у нас є техніка для відбиття можливих ворожих атак і тому сьогодні, в плані безпеки ми більше готові", - сказав він.