Чернігівщина значно більше готова до можливого нападу, ніж 24 лютого, - мер Ніжина
Чернігівська область готова до можливого нападу білоруських або російських військ
Про це у ефірі Еспресо заявив міський голова Ніжина Олександр Кодола.
"Хочу сказати, що сьогодні Чернігівщина та місто Ніжин набагато краще готові, ніж це було в лютому, коли почалась повномасштабна агресія. За ці місяці ми зробили висновки спільно з керівництвом області, обласної військової адміністрації. Ми значно укріпили фортифікаційні споруди, на прикордонних територіях навколо всіх населених пунктів, у нас значно більше сьогодні Збройних сил України, у нас є техніка для відбиття можливих ворожих атак і тому сьогодні, в плані безпеки ми більше готові", - сказав він.
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