Чернігівські школи з 13 вересня можуть перевести на дистанційне навчання, - мер
Школи у Чернігові можуть перейти на дистанційне навчання з наступного тижня
Про це повідомила Чернігівська міська рада.
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, запевнив, що, згідно з постановою уряду №1236, рішення про поділ на зони ухвалюється на загальнодержавному рівні, воно не може бути окремим для різних регіонів.
Якщо Україна з 13 вересня перейде в жовту зону, то з цієї дати в звичному режимі можуть працювати тільки ті освітні заклади, в яких 80% працівників вакцинувалися.
Наразі у Чернігові лише дві школи відповідають цим вимогам — №17 та №35.
Атрошенко доручив терміново провести нараду, де адміністрація кожної школи та садочку має розповісти про ситуацію з вакцинацією в конкретному закладі та офіційно оголосити свою позицію.
"Це відповідальність кожного вчителя щодо дистанційної форми навчання. Вакцинація у нас необов'язкова, але кожен хай несе свою відповідальність", – сказав міський голова.
Секретар міської ради Олександр Ломако додав, що уряд може піти на деякі поступки і дозволити працювати тим вчителям, які отримали тільки першу дозу вакцини та чекають на другу.
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