Чернігівські школи з 13 вересня можуть перевести на дистанційне навчання, - мер

Про це повідомила Чернігівська міська рада.



Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, запевнив, що, згідно з постановою уряду №1236, рішення про поділ на зони ухвалюється на загальнодержавному рівні, воно не може бути окремим для різних регіонів.

Якщо Україна з 13 вересня перейде в жовту зону, то з цієї дати в звичному режимі можуть працювати тільки ті освітні заклади, в яких 80% працівників вакцинувалися.

Наразі у Чернігові лише дві школи відповідають цим вимогам — №17 та №35.

Атрошенко доручив терміново провести нараду, де адміністрація кожної школи та садочку має розповісти про ситуацію з вакцинацією в конкретному закладі та офіційно оголосити свою позицію.

"Це відповідальність кожного вчителя щодо дистанційної форми навчання. Вакцинація у нас необов'язкова, але кожен хай несе свою відповідальність", – сказав міський голова.

Секретар міської ради Олександр Ломако додав, що уряд може піти на деякі поступки і дозволити працювати тим вчителям, які отримали тільки першу дозу вакцини та чекають на другу.