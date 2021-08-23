"Червона лінія" та "продовження окупації": "Талібан вимагає у США покинути країну до вересня
23 серпня у інтерв'ю Sky News речник талібів Сухайл Шахін заявив, що продовження евакуації з аеропорту Кабулу після 31 серпня "матиме наслідки" для США та Великобританії
Про це заявив речник "Талібану"Сухайл Шахін в інтерв'ю Sky News.
"Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що 31 серпня вони виведуть усі свої військові сили. Тож якщо вони продовжать це ( евакацію, - ред), це означає, що вони продовжують окупацію, хоча в цьому немає необхідності", - сказав речник ісламістів.
Він додав: "Якщо США або Великобританія будуть шукати додатковий час для продовження евакуації - відповідь - ні. Або це матиме наслідки"
Речник "Талібану також сказав, що продовження евакуації після 31 серпня "викличе недовіру" в джихадистів.
"Якщо вони мають намір продовжувати окупацію, це викличе реакцію", - додав Шахін.
Зазначимо, речник ісамістів зробив відповідну заяву на тлі заяви прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що він особисто буде просити Джо Байдена продовжити термін виходу американських військ з Афганістану, щоб дозволити більшій кількості людей втекти від панування талібів.
- Нагадаємо, згідно з інформацією журналістів CNN військові США з понеділка пускатимуть в аеропорт Кабула лише громадян країн НАТО та власників грін-карт.
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