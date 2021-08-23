США обіцяють пропускати в аеропорт Кабулу лише громадян країн НАТО, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у Вашингтоні.



За словами джерела журналістів, 33 літаки С-17 ВПС США вирушать до міжнародного аеропорту Хаміда Карзая.



Кожен із літаків має можливість вивезти 400 пасажирів з Кабула.



Але джерело повідомило, що Вашингтон змінює свою політику щодо того, хто буде допущений до аеропорту: з понеділка до аеропорту пропускатимуть лише американських громадян, власників-карт та громадян країн НАТО.



Заявники американської програми спеціальної імміграційної візи (SIV) не будуть допущені до аеропорту, повідомило джерело.



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Ця програма є звичним механізмом для афганців, які працювали на уряд силах та агентствах США для виїзду з країни протягом останніх тижнів.



Вашингтонське джерело стверджує, що "Талібан" зараз допомагає відфільтрувати кандидатів, які прагнуть потрапити до аеропорту, перевіряючи їхню документацію.



Громадяни США чи НАТО, які мають право на це, можуть доставити на базу лише членів найближчої родини, таких як подружжя та діти.



Навіть з новими обмеженнями тисячі афганців, переважно дорослих чоловіків , які "не мають документів", залишилися на території аеропорту, додало джерело.



Джерело заявило, що "не планується виганяти людей з аеропорту", що потенційно може залишити тисячі людей у ​​невідомості.



Однією з причин хаосу стало рішення видати заявникам SIV електронні візи без імен та номерів документів. Потім візи були скопійовані як скріншоти та поширені серед афганців, які не мали права на доступ до аеропорту, повідомило джерело CNN на вихідних.

Нагадаємо, 23 серпня в аеропорту Кабула знову сталась стрілянина, повідомляється про одного вбитого афганського охоронця аеропорту.