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"Червоній" Херсонській області доручили посилити карантин, - уряд

15 жовтня, 2021 п'ятниця
18:47
Коронавірус карантин

Луганська та Херсонська області мають посилити карантин через спалах COVID-19 у деяких ОТГ

Про це повідомила пресслужба уряду.

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС доручили Херсонській та Луганській областям:

  • посилити контроль за дотриманням карантину;
  • збільшити ліжковий фонд;
  • ввести додаткові обмеження на територіях ОТГ, де фіксуються найбільші спалахи захворюваності на коронавірус.

3 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону карантину.

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області 18 жовтня перейдуть до "червоної" зони карантину.

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уряд
Луганська область
МОЗ
Херсонська область
карантин
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