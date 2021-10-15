"Червоній" Херсонській області доручили посилити карантин, - уряд
Луганська та Херсонська області мають посилити карантин через спалах COVID-19 у деяких ОТГ
Про це повідомила пресслужба уряду.
На позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС доручили Херсонській та Луганській областям:
- посилити контроль за дотриманням карантину;
- збільшити ліжковий фонд;
- ввести додаткові обмеження на територіях ОТГ, де фіксуються найбільші спалахи захворюваності на коронавірус.
3 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону карантину.
Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області 18 жовтня перейдуть до "червоної" зони карантину.
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