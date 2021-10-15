"Червоній" Херсонській області доручили посилити карантин, - уряд

Про це повідомила пресслужба уряду.



На позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС доручили Херсонській та Луганській областям:

посилити контроль за дотриманням карантину;

збільшити ліжковий фонд;

ввести додаткові обмеження на територіях ОТГ, де фіксуються найбільші спалахи захворюваності на коронавірус.

3 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону карантину.



Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області 18 жовтня перейдуть до "червоної" зони карантину.