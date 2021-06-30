Червоний Хрест доставив 5 тонн гумдопомоги в ОРЛО
Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на окуповану територію Луганської області майже 5 тонн гуманітарного вантажу
Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.
"Сьогодні через КПВВ "Щастя" проїхали ще два вантажні автомобілі від Міжнародного комітету Червоного Хреста. У багажному відділенні автомобілів перевозили медичні препарати та інструменти для ін'єкцій", - йдеться в повідомленні..
У ДПСУ додали, що це третій гуманітарний вантаж за червнь.
Загалом за місяць до окупованої частини Луганщини попрямувала 61 тонна гумдопомоги.
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