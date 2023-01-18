Червоний Хрест передав Херсонщині партію з 426 буржуйок

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Металеві пічки для обігріву приміщень розподілять між жителями Посад-Покровського, Благодатного, Солдатського, Зеленого Гаю та Барвінку.



"Завдяки допомозі мешканці цих сіл матимуть тепло у своїх домівках. Адже в населених пунктах відсутнє централізоване газопостачання", - написав Янушевич.



Він уточнив, що за весь час співпраці з воєнною адміністрацією Товариство Червоного Хреста доставило до деокупованої Херсонщини майже 8,5 тисяч буржуйок.

9 грудня 2022 року в уряді ухвалили рішення передати жителям Харківщини для опалення дрова, а мешканцям Донеччини - буржуйки.

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