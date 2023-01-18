Червоний Хрест передав Херсонщині партію з 426 буржуйок
Товариство Червоного Хреста передало мешканцям Херсонської області 426 буржуйок. Їх використовуватимуть там, де немає централізованого газопостачання
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Металеві пічки для обігріву приміщень розподілять між жителями Посад-Покровського, Благодатного, Солдатського, Зеленого Гаю та Барвінку.
"Завдяки допомозі мешканці цих сіл матимуть тепло у своїх домівках. Адже в населених пунктах відсутнє централізоване газопостачання", - написав Янушевич.
Він уточнив, що за весь час співпраці з воєнною адміністрацією Товариство Червоного Хреста доставило до деокупованої Херсонщини майже 8,5 тисяч буржуйок.
- 9 грудня 2022 року в уряді ухвалили рішення передати жителям Харківщини для опалення дрова, а мешканцям Донеччини - буржуйки.
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