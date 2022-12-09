"Ворог атакує об'єкти генерації": жителям Харківщини для опалення нададуть дрова, мешканцям Донеччини - буржуйки
У Донецькій та Харківській областях енергетична ситуація настільки складна, що для опалення будинків уряд забезпечить людей дровами
Про це на засіданні Кабміну 9 грудня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на Донеччині та Харківщині енергетична ситуація найскладніша, адже там ворог майже щодня атакує артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють роботу саперів та енергетиків, які ведуть відновлювальні роботи.
"Розуміємо, що люди там особливо вразливі. Тому сьогодні урядовим рішенням передаємо понад 480 кубічних метрів дров від Укрзалізниці до Харківської ОВА. Цю деревину розподілять між жителями області для опалення їхніх будинків", - сказав Шмигаль.
Також для Донеччини передадуть 600 мобільних металевих печей (буржуйок).
"Там, де централізоване опалення не функціонує, вони стануть основним засобом обігріву", - підкреслив очільник уряду.
- Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков заявив, що ракетними обстрілами РФ близько 50% енергетичної інфраструктури України було "значно пошкоджено", а частину - "повністю зруйновано".
- За даними Укренерго, дефіцит електроенергії спостерігатиметься до весни.
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