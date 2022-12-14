Червоний Хрест припустив можливість обміну полоненими між Україною та РФ за формулою "всіх на всіх"
Міжнародний комітет Червоного Хреста бачить можливість обміну військовополоненими між Україною та Росією за формулою "всіх на всіх"
Про це голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еггер сказала журналістам 14 грудня, передає "Радіо Свобода".
"Що стосується обміну "всіх на всіх", це траплялося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті. Тож цією можливістю, безумовно, можуть скористатися сторони", — сказала очільниця міжнародної організації, але деталі розкривати не стала.
- 14 грудня Україна повернула з полону понад 60 військових Збройних сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.
- 17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитись на транзит аміаку з РФ за умови обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".
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