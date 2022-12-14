Про це голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еггер сказала журналістам 14 грудня, передає "Радіо Свобода".

"Що стосується обміну "всіх на всіх", це траплялося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті. Тож цією можливістю, безумовно, можуть скористатися сторони", — сказала очільниця міжнародної організації, але деталі розкривати не стала.

14 грудня Україна повернула з полону понад 60 військових Збройних сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.

17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитись на транзит аміаку з РФ за умови обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

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