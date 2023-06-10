Червоний Хрест, як і ООН, - нікчемні
Щодо бездіяльності Червоного хреста та інших міжнародних структур в ситуації з Каховською ГЕС і жертвами техногенної катастрофи
А вони й не можуть нічого вдіяти. В сенсі, на нашій підконтрольній території – що завгодно, але от на окупованому Лівобережжі, туди навіть приїхати – це самогубство чи в ліпшому випадку мазохізм (просто пограбують, скалічать, відберуть транспорт, може, зґвалтують, але все ж дадуть виповзти живими).
Яскравий приклад – ситуація з полоненими. Вбиваєш в Ґуґлі щось на кшталт "стан російських полонених в Україні" - і маєш купу фото, відео, інтерв’ю, дані медиків, звіти міжнародних структур, звіти наших військових, звіти місцевих і галузевих чиновників... А про стан українських полонених в Росії не знає ніхто і нічого. І не може дізнатись, а тим більше перевірити на власні очі – незалежно від статусу структури, яку представляє. Масове вбивство в Оленівці прекрасно це продемонструвало. От з окупованою затопленою Херсонщиною – абсолютно те саме.
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Червоний хрест, Ґрета Тунберґ, Емнесті - все це західні структури та активісти, що працюють виключно в реаліях західного світу. Вільного, ліберального світу, де човни "Ґрінпісу" можуть зупиняти величезні танкери з вантажем на мільйони, де зоозахисники можуть вільно нищити шуби мільярдерів
Зрештою, Червоний хрест, Ґрета Тунберґ, Емнесті - все це західні структури та активісти, що працюють виключно в реаліях західного світу. Вільного, ліберального світу, де човни "Ґрінпісу" можуть зупиняти величезні танкери з вантажем на мільйони, де зоозахисники можуть вільно нищити шуби мільярдерів.
Там Ґрета має змогу хоч на парламентському рівні вийти та обізвати всіх злочинцями й аморальними особами. А в тому ж Ірані чи іншій країні Третього світу її за подібну спробу просто ще на підході закидали б камінням. Тому мудрі Ґрети й не пробують провернути свої трюки в країнах Третього світу. І тим більше в Росії, та ще й в районі активних бойових дій.
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Реальний вибір в того ж Червоного хреста — проявити ініціативу і нічого не зробити (з об’єктивних причин – це Росія) або промовчати. Вони зазвичай обирають варіант промовчати як менш проблемний
Зрештою, реальний вибір в того ж Червоного хреста — проявити ініціативу і нічого не зробити (з об’єктивних причин – це Росія) або промовчати. Вони зазвичай обирають варіант промовчати як менш проблемний. Бо в такий спосіб вся відповідальність за ситуацію і за втрачені життя – на окупантах і навіть частково на українській владі, котра намагається врятувати навіть мешканців окупованих територій.
Отже, нам просто не треба розраховувати на адекватну реакцію щодо злочинів Росії від тих, хто боїться РФ і не має можливостей діяти на підконтрольній окупанту території. Могли би – відреагували би. А так вони як те ООН: "useless", нікчемні.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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