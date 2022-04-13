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Чеська АЕС "Темелін" відмовилася від російського палива

13 квітня, 2022 середа
17:56
війна з Росією АЕС "Темелін"

Чеська атомна електростанція "Темелін" відмовилася від російського палива

Про це повідомляє Укрінформ з посилання на Чеське агентство новин.

За попередньою інформацією, з 2024 року ядерні тепловидільні збірки для чеської АЕС у Темеліні будуть поставляти альтернативні компанії.
Зокрема це американська електротехнічна компанія Westinghouse і французька Framatome. Вони виступлять у якості альтернативи палива від "ТВЕЛ" держкорпорації "Росатом".

Зазначається, що конгломерат енергетичних компаній  ČEZ оголосив тендер 2 роки тому, участь у якому взяли компанії Framatome, Westinghouse і "ТВЕЛ".

"Для диверсифікації було остаточно обрано двох постачальників, щоб група ČEZ надійно забезпечувала безперебійне постачання паливних елементів для реакторів АЕС "Темелін" у майбутньому і таким чином мінімізувала ризики можливого перебою в постачаннях», - сказав речник конгломерату енергетичних компаній ČEZ Ладислав Кржиж.

Постачання від Westinghouse і Framatome заплановані орієнтовно на 15 років.

Також Укрінформ повідомляє, що для другої чеської АЕС "Дуковани" паливо продовжує постачати російська компанія "ТВЕЛ". Контракт з РФ підписаний "до кінця роботи станції".

Альтернативні варіанти постачання палива "навряд чи вдасться знайти".
Оскільки, як стало відомо, ніхто більше не виробляє паливо для реакторів VVER 440 мегаватів, які встановлені на цій АЕС.
За інформацією медіа, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну паливо до Чехії доставляли з Росії літаками як виняток із санкцій.

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