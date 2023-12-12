Чеські компанії отримали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 млрд

Про це повідомляє Radio Prague International.

За оцінками чеського оборонного відомства, менше половини вже завершених проєктів із постачання техніки становлять близько 51,2 млрд чеських крон.

За словами Чернохової, з початку повномасштабної російської агресії Чехія передала Україні військової техніки на суму 6,2 млрд крон, у тому числі бойові вертольоти, танки і БМП. Також на території республіки пройшли підготовку близько 4000 українських військових.

Наприкінці листопада Чернохова заявила, що запас чеських армійських складів вичерпався, однак Чехія оформлює ліцензії на експорт військових матеріалів в Україну.

Завдяки цим ліцензіям необхідна техніка та боєприпаси продовжують поставлятися в Україну через приватні компанії та донаторів, пояснила вона.

Окрім ліцензій, у жовтні уряд Чехії схвалив виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 22 мільйони чеських крон.