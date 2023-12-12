Чеські компанії отримали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 млрд
Міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова заявила, що в Чехії видано ліцензій на комерційне постачання військової техніки в Україну на загальну суму близько 4,7 млрд євро
Про це повідомляє Radio Prague International.
За оцінками чеського оборонного відомства, менше половини вже завершених проєктів із постачання техніки становлять близько 51,2 млрд чеських крон.
За словами Чернохової, з початку повномасштабної російської агресії Чехія передала Україні військової техніки на суму 6,2 млрд крон, у тому числі бойові вертольоти, танки і БМП. Також на території республіки пройшли підготовку близько 4000 українських військових.
Наприкінці листопада Чернохова заявила, що запас чеських армійських складів вичерпався, однак Чехія оформлює ліцензії на експорт військових матеріалів в Україну.
Завдяки цим ліцензіям необхідна техніка та боєприпаси продовжують поставлятися в Україну через приватні компанії та донаторів, пояснила вона.
Окрім ліцензій, у жовтні уряд Чехії схвалив виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 22 мільйони чеських крон.
- 9 листопада сенат Чехії продовжив терміни проведення бойової підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року.
- 29 листопада палата депутатів Чехії схвалила пропозицію чеського уряду про продовження навчання військових з України на території країни у наступному році.
- 30 листопада повідомлялось, що Чехія пожертвує до 2,5 мільйона євро у цільовий фонд НАТО для невійськової допомоги Україні.
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