Чеський суд підтвердив 20-річний термін ув'язнення для найманця, який на боці "ДНР" воював проти України
Апеляційний суд Праги підтвердив вирок у 20 років ув'язнення Їржі Урбанеку, відомому як "Бегемот", за участь у бойових діях на Сході України у складі терористичного угруповання
Про це повідомляє видання Novinky.
"Беззаперечно було доведено, де він перебував, в який період, де воював, у лавах яких підрозділів... Це однозначно довело, що підсудний брав активну участь у бойових діях", - заявив суддя-доповідач Олександр Каролі.
У 2015 році Урбанек виїхав з Кіпру до України. Він брав участь у війні до кінця січня 2018 року у складі терористичного угруповання "ДНР".
Про діяльність Урбанека стало відомо із його соцмереж. Експерти виявили точну позицію обвинуваченого по фотографіях, які він опублікував. Свідки повідомили суду, що в Україну Урбанек їздив переважно на заробітки, його мати повідомила, що він позичав гроші по всій країні, однак не повертав їх.
Раніше Урбанека судили в Чехії 30 разів за майнові злочини, викрадення автомобілів та інші порушення.
- Нагадаємо, 11 січня суд Чехії у понад три рази скоротив ув'язнення спільнику російських окупантів, який воював проти України. Замість 20 років він проведе за ґратами 6 років.
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