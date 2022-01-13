Чеський суд підтвердив 20-річний термін ув'язнення для найманця, який на боці "ДНР" воював проти України

Про це повідомляє видання Novinky.



"Беззаперечно було доведено, де він перебував, в який період, де воював, у лавах яких підрозділів... Це однозначно довело, що підсудний брав активну участь у бойових діях", - заявив суддя-доповідач Олександр Каролі.



У 2015 році Урбанек виїхав з Кіпру до України. Він брав участь у війні до кінця січня 2018 року у складі терористичного угруповання "ДНР".



Про діяльність Урбанека стало відомо із його соцмереж. Експерти виявили точну позицію обвинуваченого по фотографіях, які він опублікував. Свідки повідомили суду, що в Україну Урбанек їздив переважно на заробітки, його мати повідомила, що він позичав гроші по всій країні, однак не повертав їх.



Раніше Урбанека судили в Чехії 30 разів за майнові злочини, викрадення автомобілів та інші порушення.



Нагадаємо, 11 січня суд Чехії у понад три рази скоротив ув'язнення спільнику російських окупантів, який воював проти України. Замість 20 років він проведе за ґратами 6 років.