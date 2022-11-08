Про це на засіданні уряду 8 листопада сказав очільник уряду Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація нині не настільки загрозлива, аби оголошувати евакуацію.

"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці", - сказав Шмигаль і наголосив, що влада робить усе можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.

"Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - додав прем'єр.

6 листопада у Київській міській адміністрації заявили, що столична влада готова до повної евакуації жителів у разі повного блекауту.

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