"Чесна розмова важлива": Шмигаль прокоментував можливість евакуації з Києва чи інших міст
Влада розглядає можливість евакуації мешканців Києва лише як екстрений крок
Про це на засіданні уряду 8 листопада сказав очільник уряду Денис Шмигаль.
За його словами, ситуація нині не настільки загрозлива, аби оголошувати евакуацію.
"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці", - сказав Шмигаль і наголосив, що влада робить усе можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.
"Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - додав прем'єр.
- 6 листопада у Київській міській адміністрації заявили, що столична влада готова до повної евакуації жителів у разі повного блекауту.
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